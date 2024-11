James Rodríguez recibe nuevo golpe de Iñigo Pérez, técnico de Rayo

“James está apto. No viajó a Villamuriel por unas pequeñas molestias. Tiene un cierto dolor en la rodilla y por eso no viajo, para aliviarlo”, dijo Iñigo en conferencia de prensa.

¿James se irá de Rayo Vallecano?

En las últimas semanas se ha especulado mucho con respecto al futuro de James Rodríguez, teniendo en cuenta los pocos minutos sumados en Rayo Vallecano.

Sobre el colombiano se informó que podría dejar el equipo de Vallecas en el mercado de invierno de la temporada 2024/2025.

Iñigo Pérez se pronunció al respecto al asegurar que no conoce los rumores y tampoco ha hablado del tema con James.

“No soy consciente de los rumores y tampoco he hablado con James sobre esta información. No es el momento y si lo fuera, estoy abierto a conversar con cualquier jugador que esté incómodo con su situación. El club no me ha dicho nada”, dijo el entrenador.