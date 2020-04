"Jugar con Messi sería fantástico para él": luces a la próxima estrella de Barcelona

El exjugador argentino Mario Kempes, campeón del mundo en 1978, consideró este lunes que "hay trenes que solo pasan una vez en la vida", al referirse a la posibilidad de que su compatriota Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, fiche por el Barcelona en un futuro.



"Lautaro lleva un par de años demostrando que es un gran número 9. Lo ha demostrado en el Inter y con la selección argentina. Creo que hay trenes que pasan una sola vez y, pese a que el Inter sea un gran equipo, conocido a nivel mundial, el Barcelona es totalmente distinto", afirmó Kempes en una entrevista al portal italiano "TMW".



"Jugar con (el argentino, Lionel) Messi sería fantástico para él. Si se queda en el Inter, podría ser una buena oportunidad para seguir ganando experiencia, pero si quiere irse al Barcelona y el Inter está de acuerdo en venderlo por una buena cantidad...", concluyó el exjugador argentino.

Tras fichar por el Inter en 2018 y vivir una primera temporada como suplente de su compatriota Mauro Icardi, Lautaro se convirtió en un titular fijo del equipo de Antonio Conte y marcó 16 goles en 31 partidos.



Kempes analizó además el rendimiento de sus compatriotas Paulo Dybala, que lleva 13 goles en 34 partidos este año en el Juventus Turín, y Rodrigo De Paul, líder del Udinese.



"Lo único que le falta a Dybala es la convicción de ser un gran jugador. Después de su gran experiencia en Palermo tuvo un óptimo comienzo con el Juventus y lo hizo muy bien. No sé si la llegada de Cristiano Ronaldo le ha quitado protagonismo, pero es un jugador importante para el Juventus y la selección argentina", dijo sobre la "Joya".

"De Paul siempre ha demostrado que es un jugador con garra y personalidad. Sabe jugar con ambas piernas. Me acuerdo que en el Valencia no logró expresar su potencial, quizás porque no jugaba en la posición correcta. Ahora está demostrando que es importante no solo para el Udinese sino también para Argentina, en la que ya casi es un titular fijo", consideró sobre el centrocampista de Sarandí.