La historia no contada: Hernán Crespo reveló las tres veces que casi llega al Real Madrid

Segundo máximo goleador de las eliminatorias mundialistas sudamericanas, cuarto máximo goleador en la historia de la selección argentina, uno de los cuatro argentinos con más de 200 goles en Europa y máximo goleador en la historia del Parma. Son logros de Hernán Crespo, un delantero centro que destacó en los dos grandes de la capital italiana y que nunca pudo fichar por el Real Madrid, a pesar de que estuvo cerca en tres ocasiones.



Tras dos intentos como jugador, en 2002 y en 2009, Hernán Crespo volvió a intentarlo como asistente técnico de Carlo Ancelotti, pero, ante el deseo de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, de que ese puesto lo ocupase Zinedine Zidane, el tren para llegar al club blanco se le escapó de nuevo. Así lo detalla el delantero en una entrevista con 'The Tactical Room'.



PRIMER INTENTO: RONALDO O CRESPO



En 2002, como jugador del Lazio italiano, equipo al que llegó después de cuatro años en el Parma, del que es máximo goleador histórico, y dos años después de disputar con Argentina el Mundial de Francia 1998, llegó su primera oportunidad de fichar por el Real Madrid.

La oportunidad llamó a su puerta. El Real Madrid que construía el equipo de los 'galácticos' y él sería uno de ellos, pero el fichaje estrella del club blanco fue Ronaldo Nazario.



"En 2002 jugaba en Lazio y era Ronaldo o yo para ir al Madrid. Llevaron a Ronaldo y fui a reemplazarlo al Inter. Si Ronaldo se hubiera quedado en el Inter yo habría fichado por el Real Madrid", contó Crespo.



Tras su fichaje frustrado, Crespo comenzó la primera de sus dos etapas con el Inter y esa temporada consiguió marcar 7 goles en 18 partidos de la liga italiana y se consagró como el máximo goleador del equipo en la Liga de Campeones con 9 tantos en 12 partidos.



SEGUNDO INTENTO: UN CONTRATO DE 6 MESES



Con Juande Ramos en el banquillo del Real Madrid y Crespo fuera de la selección argentina, llegó en 2009 la segunda oportunidad de fichar por el Real Madrid para el delantero sudamericano, y quizás la que estuvo más cerca de fructificar, pues hubo oferta directa del club blanco y condiciones contractuales que, en caso de haber sido aceptadas por Crespo, le habrían permitido formar parte del equipo madridista en sustitución del holandés Ruud Van Nistelrooy



Ramón Calderón, entonces presidente del Real Madrid, afrontaba su último año de mandato, por lo que el momento del club y un contrato de corta duración convencieron al argentino de decir "no".



"La segunda fue en enero de 2009, la primera temporada de José Mourinho en el Inter. Me vino a buscar el Real Madrid, pero me hacían un contrato solo por seis meses porque tenían elecciones. No acepté", relató.

Posteriormente, Florentino Pérez fue elegido en su segundo periodo como presidente del Real Madrid y fichó a jugadores como Kaká, Cristiano Ronaldo, Xabi Alonso y Karim Benzema, grupo del que pudo haber formado parte el argentino.



TERCER INTENTO, COMO SEGUNDO DE ANCELOTTI



Su relación con el técnico italiano se remonta a las épocas del argentino en el Parma y en el Milan, en los que fue dirigido por Ancelotti y, según contó, éste le "explicó cómo era el fútbol italiano". Del entrenador transalpino destacó su "trato, humanidad y cercanía al jugador sin perder su posición de líder".



Cuando Ancelotti dirigió al París Saint Germain, del que tomó el mando en diciembre de 2011, el deseo de Carlo era contar con Crespo como segundo y el de éste ser su ayudante.



"No trabajé para el PSG, sino para Ancelotti. Yo miraba los partidos, hacía informes y le daba mi visión del equipo. Lo hacía muchas veces viendo los partidos por tele en casa. La idea era que fuera su ayudante en el Real Madrid, lo habíamos charlado, pero Florentino Pérez quería poner a Zidane en ese lugar y digamos que acertó", comenta entre risas a 'The Tactical Room'.



Crespo, quien actualmente es entrenador del Defensa y Justicia de Argentina, admitió que desea "repetir" en su carrera como entrenador lo que hizo como jugador, por lo que se está preparando para el momento de cumplir su "sueño" de dirigir en Europa.



"Me encantaría repetir, como entrenador, una carrera similar a la que tuve como jugador. Hacer mérito suficie