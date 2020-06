La obligación de James de cara al final de temporada con Real Madrid

El camino de salida de James Rodríguez de Real Madrid parece marcado. El futbolista colombiano, pocas veces tenido en cuenta por Zinedine Zidane a lo largo de la temporada, apuntaría a buscar un nuevo equipo para continuar con su carrera, entendiendo que en el equipo blanco de la capital española no tiene lugar y que su idea es recuperar su nivel buscando recuperar su trascendencia tanto a nivel de clubes como a nivel de la Selección.

Sin embargo, más allá de que esto parezca un hecho o, bien sea porque le toque quedarse, el colombiano no puede relajarse durante esta última parte de la temporada, por más que vaya a jugar apenas unos minutos, ya que, es muy probable que cuando participe lo haga desde el banco de suplentes o, si es titular, su presencia en la cancha se dé gracias al recambio al que suele apelar el técnico francés cuando tiene una seguidilla de partidos como la que se viene.

En ese sentido los restantes once partidos de La Liga, sumados a los que vengan de Champions League se presentan como una buena oportunidad para que el colombiano brille, llamando la atención de aquellos que aún no lo ven como una buena alternativa y demostrando que aún tiene fútbol para triunfar en otra institución diferente al cuadro 'merengue' donde no tuvo la consistencia necesaria, pero también le faltaron oportunidades.

De tal manera, James tiene mucho que demostrar en estas once jornadas y algo más, por lo que, aunque no se sabe si tendrá muchos minutos, sí debe brillar, aprovechar las oportunidades que tenga y demostrar tanto para su actual entrenador, como para aquellos que lo siguen con detenimiento, que es un jugador técnico capaz de brillar en el fútbol europeo y que su fútbol, más allá de lo poco que lo ha mostrado a lo largo de la última temporada, aún está vigente.