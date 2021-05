Luis Suárez, goleador y campeón: "Me menospreciaron, y el Atlético me abrió las puertas"

El delantero uruguayo del Atlético de Madrid Luis Suárez, campeón de LaLiga Santander 2021-22 tras la victoria contra el Real Valladolid (1-2) en la que hizo el segundo gol, recordó tras ganar el título que le "menospreciaron" en su salida del Barcelona y que el Atlético "le abrió las puertas".



Puede ver: El 'Cholo' Simeone, una década prodigiosa en el banquillo del Atlético de Madrid

"Siento muchísimas cosas, es difícil en la situación que le tocó vivir a uno, que empieza la temporada de la forma como me menospreciaron, y el Atlético me abrió las puertas para seguir demostrando que uno quiere demostrar que está vigente y por eso siempre voy a estar agradecido a este grandísimo club por confiar en mí", dijo Suárez a 'Movistar LaLiga' tras ganar el título.



"Mucha gente que ha sufrido conmigo, mi mujer, mis hijos, el día a día, creo que son muchísimos años en el fútbol y es el año que más han sufrido por todo", añadió el uruguayo.



El delantero uruguayo reconoció que el título, su quinto campeonato español tras los cuatro que ganó en el Barcelona es "especial". "Por todo lo que uno le tocó sufrir, pero ahí están mis estadísticas, 5 de 7 ligas, y ahí está Luis Suárez", agregó.



Lea también: Tabla de posiciones final de liga española 2021; Atlético es campeón



En cuanto a su amigo y excompañero en el Barcelona Lionel Messi, Suárez dijo que estará "contento". "Porque somos amigos, eso es lo primordial. Me deseó toda la suerte y que lo merecía", finalizó.