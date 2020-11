Manchester City ya no va por Lionel Messi: hay dos motivos de peso

Luego del cisma que se creó en Barcelona hace un par de meses por lo que parecía la partida de Lionel Messi al Manchester City, el cuadro catalán logró retenerlo al menos hasta junio que se vence definitivamente su contrato. El mal momento actual del Barca ha desatado nuevos rumores y también involucrando al club inglés.

Sin embargo, desde Sky Sports han mencionado que Manchester City ya no está interesado en ir por el fichaje de Lionel Messi, especialmente por el alto valor de su salario que no pagarían por su edad; además, días atrás el propio Pep Guardiola manifestó que quiere ver a Messi retirándose en Barcelona.

“Puedo hablar con autoridad porque alguien cercano a la situación me ha indicado que el Manchester City no presentará una oferta a Lionel Messi. Basándome en la información que tengo, las puertas del Manchester City están cerradas para él”, reveló la periodista de Sky Semra Hunter.

“Hay dos motivos: Messi está llegando al crepúsculo de su carrera y el Messi actual es diferente al visto en los últimos 17 años en el Barcelona. Y a nivel económico, aunque llegara libre al City, los 100 millones que cuesta por temporada a nivel salarial, no son compatibles para ningún club en la coyuntura actual, con la pandemia”, agregó.

Asimismo, el citado diario rememoró las palabras de Pep Guardiola en ese caso: “Leo es jugador del Barça. Si me preguntas mi opinión como persona a la que este club le ha dado todo, ojalá se quede en el Barça. Me gustaría que se retirara allí. Lo he dicho mil veces. Esta es mi opinión como aficionado. No sé qué pasará por su cabeza. Para el mercado de verano queda mucho”.