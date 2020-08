Más problemas para el Barcelona: Ter Stegen será intervenido de la rodilla derecha

El portero del Barcelona Marc-André ter Stegen pasará este martes por el quirófano para solventar los problemas que ha arrastrado en la rodilla derecha durante esta temporada. El jugador estará dos meses y medio de baja tras la operación.



Según informaron los servicios médicos del club catalán, Ter Stegen será intervenido, por el doctor Ramon Cugat, del tendón rotuliano de la rodilla derecha.

I will undergo an Intervention for my knee tendon. The medical experts and me discussed to do this "Clean-up" as there were some irritations earlier this season. It’s a proactive intervention in order to prevent and prepare for the future. (1/2) pic.twitter.com/GSNBztGpnM