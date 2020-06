Messi post cuarentena: la evolución táctica del argentino

Los grandes jugadores se saben acoplar en diferentes contextos y este es el ejemplo de Lionel Messi, que sigue sorprendiendo a propios y extraños con su manera de juego. Cada día el argentino se moldea más en el tema táctico, ya que los años no pasan en vano. Ahora es más inteligente que antes, entiende mejor el juego y trabaja más para el equipo.

En la victoria del Barcelona ante el Mallorca se pudo observar a un Messi no solo con un nuevo 'look', también se le vio confirmando una faceta mucho más clara en su juego, pese a que lo venía demostrando desde hace unas temporadas atrás.

Ya no es el mismo jugador que intentaba desequilibrar siempre en el uno contra uno, que arrancaba desde la banda derecha en diagonal para disparar al arco. Ahora es un Lionel cambiado. El papel de 'falso nueve' de la época de Guardiola quedó atrás; tampoco es extremo como en sus inicios. Se podría decir que actualmente él maneja todo el mediocampo, a veces de mediapunta y otras de interior. Baja a zonas de recepción para iniciar la jugada de creación y se deja llevar por la propia dinámica del partido.

Tal vez esta última posición, la de interior, es la que curiosamente se le vio muy marcada el fin de semana pasado con el Barcelona. Pero Messi no sería un futbolista estilo Kroos o Modric (otros jugadores que manejan esta posición). Él no solo cuenta con gran visión de juego, también tiene la capacidad de acelerar, gambetear, disparar constantemente al arco o asistir a un compañero. La diferencia del anterior Lionel al de ahora es que en el presente sabe cuándo y en dónde hacerlo, intenta no malgastar un regate, pues ya no tiene la misma resistencia de antes, pero los sigue haciendo.

ESPECTACULAR: La evolución de Lionel Messi en la Liga Española a lo largo de su carrera. Notable cambio en las zonas de influencia. Cómo fue convirtiéndose de jugador explosivo en una banda a jugador de toda la ofensiva. Maravilla de @fcbShawn 🙌⚽️🇦🇷🐐🔥🙏pic.twitter.com/YEbjTpgfZS — Fútbol Mundial (@infofut_world) May 26, 2020

El 'diez' ahorra energía. Cuando se le ve que camina la cancha es porque está analizando la próxima jugada, regula su físico, medita en qué lugar puede ubicarse mejor en pro del equipo. No corre tanto como antes, pero cuando se arriesga a hacerlo casi siempre gana porque sigue teniendo ese plus que lo convierten en Messi.

"Es un jugador muy inteligente tácticamente, que lo entiende y lo asimila todo. Es consciente de las debilidades y fortalezas de su equipo y del contrario. Él se adapta a un cambio determinado rápido”, dijo Ernesto Valverde, extécnico del Barcelona, en el Golden Coach Congress.

De extremo derecho, a 'falso nueve', luego a media punta y ahora de interior. La capacidad táctica de Lionel Messi lo convierten en un jugador completo que busca reinventarse para potenciar su físico y jugar más años en el nivel top que se le conoce, y lo mejor aún: ¡sigue siendo goleador!.

Bien lo dijo Domenec Torrent, exayudante de Guardiola, en charla con el diario Olé: “Messi es un jugador muy inteligente. Muchas veces viene a recibir el balón más abajo. En unos años podría jugar de Xavi si quisiera. No te pierde balones, da asistencias, se ha cuidado bien el físico a lo largo de su carrera… Si retrasara la posición cuando lógicamente vaya perdiendo velocidad, podrá jugar de mediocentro o dónde él quiera y lo hará bien”.