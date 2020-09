Lionel Messi aseguró en charla con Goal que espera ahora darlo todo para ir por los objetivos, porque seguirá liderando al equipo. Quiere dar lo máximo en este año de contrato.

“Voy a seguir en el Barça y mi actitud no va a cambiar por más que me haya querido ir. Voy a dar lo mejor. Siempre quiero ganar, soy competitivo y no me gusta perder a nada. Siempre quiero lo mejor para el club, para el vestuario y para mí", afirmó el futbolista.

La 'Pulga' insistió en que no cambiará en nada su actitud y ahora buscará estar en la mejor forma posible para luchar por la Champions League y darle alegría a todos los barcelonistas que la han pasado mal. También se refirió al nuevo proyecto liderado por Ronald Koeman.

"Lo dije en su momento que no nos daba para ganar la Champions. Ya la verdad, ahora no sé qué va a pasar. Hay un entrenador nuevo y una idea nueva. Eso es bueno, pero después hay que ver cómo responde el equipo y si nos va a dar o no para competir. Yo lo que puedo decir es que me quedo y voy a dar el máximo”, puntualizó.

"Vamos a luchar por todos los objetivos y ojalá se den para dedicarle eso a toda esa gente que la pasó muy mal en esta pandemia", concluyó.