¿Neymar al Real Madrid? Palabras de Roberto Carlos causaron revuelo

El exfutbolista brasileño Roberto Carlos afirmó este jueves en una entrevista con Fox Sports Radio que, si de él dependiera, Neymar sería jugador del Real Madrid "hace tiempo", así como deseó una pronta puesta en libertad para Ronaldinho Gaúcho, en prisión preventiva en Paraguay.



"Si dependiera de mí, (Neymar) ya estaría aquí hace tiempo, pero la vida no es como a uno le gustaría", señaló el exjugador del Real Madrid y campeón del mundo con la selección brasileña en 2002.



"Esos grandes jugadores tienen siempre que jugar en los mejores clubes del mundo. El Real Madrid hoy es referencia para cualquier jugador. ¿Quieres ganar la Champions? Ven para el Real Madrid", completó.

Lea también: Referente del Deportivo Cali contó lo que piensan sobre la reducción de salarios



No obstante, Roberto Carlos afirmó que Neymar ahora "está feliz en el París Saint-Germain" y le animó a que siga jugando "con alegría, como últimamente hace", porque ese es el "Neymar que a todo el mundo le gusta ver".



Asimismo, apostó por la vuelta del defensa madridista Marcelo a la Canarinha, pues le considera "el mejor lateral izquierdo en la actualidad", a pesar de que el seleccionador brasileño, Tite, ha perdido la confianza en él en las últimas convocatorias.



"Todo el mundo merece una nueva oportunidad y creo que Marcelo está en crecimiento nuevamente para volver a ser el Marcelo que vi jugar, con alegría, que hace cosas que solo él puede hacer dentro del campo", explicó.

De interés: Carmelo Valencia tiró fuerte "pulla" al presidente del Cúcuta con curioso 'TBT



"Espero que vuelva a la selección y dispute la posición con Filipe (Luis), Alex Sandro y Renan Lodi", agregó.



También fue preguntado por la situación de su excompañero en la selección, Ronaldinho Gaúcho, quien se encuentra en prisión preventiva en Paraguay, acusado de usar documentación falsa, y del que espera que pronto vuelta a estar en libertad.



"Vamos a esperar a ver lo que decide la Justicia. No creo que esté participando en algo ilegal (...) Él siempre procuró ser muy correcto. No sé si están reteniéndole para encontrar a otras personas", opinó.



Roberto Carlos dijo que la imagen de Ronaldinho "es mundial" y que, pese a sus problemas judiciales, "no perderá el carisma" que le acompañó a lo largo de su carrera deportiva.



"Lo único que quiero es que salga cuanto antes (de prisión)", subrayó.