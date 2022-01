"No estamos al nivel que deseamos": DT del Rayo mostró su molestia tras perder con Atlético

Rayo Vallecano inició el año 2022 jugando frente a Atlético de Madrid en el estadio Wanda Metropolitano, siendo un juego que al final de los 90 minutos arrojó un 2-0 en contra, lo cual le impidió ubicarse en posiciones de Champions League.

Así, Andoni Iraola, entrenador del Rayo, declaró, que el rival "fue mejor" y que "por eso han ganado", sin buscar justificaciones por la semana cargada de positivos por covid en su plantilla.

"Las conclusiones del partido son muy sencillas, son negativas para nosotros. No estamos al nivel que deseamos. En la primera parte, sobre todo, hemos perdido muchos balones y no hemos tenido el ritmo del juego. No hemos estado nada bien. Han sido mejores y nos han ganado. Es el partido en el que más lejos de nuestro nivel hemos estado esta temporada", indicó el técnico 'rayista'.

Sobre las dificultades por los numerosos positivos por covid en su plantilla esta semana, el entrenador no quiso que esto fuese una excusa.

"Ha habido muchos afectados, pero no hemos perdido por esto, sino porque han sido mejores que nosotros. Es verdad que hemos tenido una semana con muchos jugadores que han tenido un solo entrenamiento. Me preocupa un poco las consecuencias que pueda tener en jugadores que han pedido cambio. Espero que no vaya más allá", enfatizó.

Iraola explicó que están contentos por la primea vuelta realizada y por los puntos alcanzados, pero quiere ir a más y recuperar el nivel de juego. "A nivel de juego y puntos estamos contentos. Es el primer partido en el que no es el Rayo que queremos ser. El comienzo de la segunda vuelta es muy exigente. Me preocupa que cojamos el ritmo nuestro de competición porque es lo que nos va a permitir seguir sumando. Hoy, con el balón no les hacíamos daño ni pasábamos líneas. Estamos en buen camino para conseguir el objetivo, pero hay que ponerse al nivel para seguir ganando partidos. Poder volver a coger esa dinámica".