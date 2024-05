Portazo a Falcao: primer equipo que niega su llegada

Hace unos días se dio a conocer que Falcao no renovará con Rayo Vallecano y por eso, al terminar la temporada, quedará como agente libre, por lo que desde ya están buscando un equipo para continuar con su carrera.

En su momento, se le relacionó con la MLS de Estados Unidos y por eso, se habló de las posibilidades que tenía de ir al Inter Miami, actual equipo de Lionel Messi.

El rumor cogió mucha fuerza y por eso, le preguntaron directamente al entrenador 'Tata' Martino, quien fue claro en rueda de prensa y negó el fichaje del delantero colombiano.

"Me hablan de jugadores consagrados y no tengo que dar el visto bueno a los que han hecho historia como Radamel [Falcao] o Ángel [Di María]. No es necesario hablar de sus cualidades futbolísticas", fue lo que inició diciendo este estratega.

Por otro lado, continuó aclarando que el libro de pases cerró hace poco "y faltan dos meses para que reabra, así que estamos enfocados en el torneo, de recuperar futbolistas y sumar puntos porque viene la Copa América y Olímpicos. Hoy sinceramente no estamos enfocados en temas de refuerzos o jugadores que puedan venir".

"Se tienen que dar situaciones muy especiales. Nosotros tenemos un plantel que está dentro del presupuesto de la MLS y no tenemos la forma de traer a otra figura hasta que no cambien las reglas", finalizó diciendo, dando a entender que el fichaje de Falcao no será pronto.

Así las cosas, ahora solo queda conocer cuál será el nuevo horizonte que buscará Falcao, quien está muy cerca de acabar con su carrera profesional.