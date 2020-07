"No viajó por que él no quiso": Zidane, muy directo sobre James Rodríguez

Este domingo, Real Madrid venció por la mínima diferencia a Athletic Bilbao en el marco de la Liga Española y se mantiene en la punta del certamen con la diferencia de cuatro puntos sobre el Barcelona. El equipo de Zidane sufrió más de lo esperado, pero logró el objetivo y sigue firme camino al título.

Una de las polémicas que se creó entre semana fue la ausencia de James Rodríguez en la convocatoria del partido. Es decir, el mediocampista ni siquiera viajó a sueño vasco, cuando normalmente lo hacía, así fuera para ser suplente. Se especuló sobre una supuesta represión de Zidane por las declaraciones del colombiano donde decía que ya no estaba a gusto en el club y el francés respondió a esto.

"James está fuera de la convocatoria porque él ha querido", señaló el timonel francés en primera medida. Y luego dejó un pálido complemento a la situación: “Son cosas nuestras, no voy a hablar más de esto", a lo que podría ser un permiso pedido por el futbolista o el simple manifiesto de ya no querer estar.

Asimismo, el entrenador, respondió a si ya se sienten con el título en el bolsillo: “"Hasta que no está ganada matemáticamente no podemos relajarnos y pensar en el título. Hemos demostrado nuestra fuerza y nuestra solidez. No voy a hablar de media Liga y esas cosas, aunque me preguntéis todos los días, porque tengo mucha experiencia ya en mi carrera, también como jugador, y todos los partidos son difíciles. Lo que sí digo que ganar siete partidos de siete es impresionante".

Y cerró hablando de la polémica arbitral y el VAR que concedió el penal con el que Real Madrid ganó el partido: “Estoy cansado que se diga que ganamos por los árbitros. Esto no va a cambiar. Pero los jugadores merecen respeto".