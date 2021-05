Presidente del Atlético: "Suárez está renovado y solo depende de él"

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid que se ha convertido campeón de LaLiga Santander 2020-21 tras imponerse por 1-2 al Valladolid, aseguró que el delantero uruguayo Luis Suárez está "renovado y solo depende de él" mientras que el entrenador argentino Diego Pablo Simeone dijo que cree que está "decidido a continuar" en el equipo rojiblanco.

"Luis Suárez es magnífico, maravilloso, una persona excelente, lo ha demostrado en campo y después del partido con esas lágrimas y esa emoción que ha dejado para todos los españoles y el mundo. Es un gran jugador, una gran persona y un magnífico goleador. Si me preguntas por la renovación, te digo que está renovado y solo depende de él si quiere continuar o no, y creo que no va tener dudas", dijo el presidente del Atlético a 'Movistar LaLiga'.

Vea también: Luis Suárez, goleador y campeón: "Me menospreciaron, y el Atlético me abrió las puertas"

En cuanto al entrenador, Cerezo recordó en el estadio José Zorrilla que Simeone es "el entrenador y jugador que más títulos ha ganado" (este es su octavo título como técnico, y ganó otros dos como jugador, la Liga y la Copa de 1996). "Hará lo que quiera hacer, si quiere continuar continuará, pero creo que está decidido a continuar", añadió el presidente rojiblanco.

El dirigente del conjunto colchonero se mostró "muy contento y muy feliz" por el título, aunque reconoció "la pena" de no tener aficionados en el estadio vallisoletano.

"Ha sido un partido emocionante por el resultado, porque jugábamos con un equipo que se jugaba la categoría y felicitar a todos los aficionados que no han podido venir a vernos, ha sido una Liga muy difícil, que con la pandemia ha sido terrible y afortunadamente hemos conseguido ganarla aunque sea en el último partido", aseguró.

El presidente rojiblanco pidió "mesura" a los seguidores colchoneros en las celebraciones y que cumplan "con la normativa vigente" en cuanto a las medidas sanitarias respecto a la pandemia de coronavirus.

Le puede interesar: El 'Cholo' Simeone, una década prodigiosa en el banquillo del Atlético de Madrid

"Ya tendremos tiempo de celebrarlo, nos queda un año entero para hacerlo, tienen que ser consecuentes, no solamente nos perjudicamos el Atlético sino muchísima gente que no tiene nada que ver con el fútbol. Hay que tener mesura, ser respetuosos y cumplir las normas", recalcó.

Para el presidente del Atlético, que esta Liga se haya decidido en la última jornada muestra que es "muy competitiva, muy fuerte y muchos equipos pueden ser campeones".

Cerezo confirmó que recibirán el título este domingo en su estadio, el Wanda Metropolitano, con presencia del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, el alcalde de la capital José Luis Martínez-Almeida, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes.

"Mañana no solamente estará Rubiales sino estará el alcalde de Madrid, la presidenta de la Comunidad y el ministro de Cultura y Deportes para llevarnos este magnífico premio para poder obsequiarles con este premio a la Comunidad de Madrid y a todos los Atléticos de toda España, que son millones", finalizó.