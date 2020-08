En medio de la crítica situación de Barcelona, Ramón Planes, nuevo director deportivo de Barcelona, se refirió a la posible salida de Lionel Messi y a la idea de la comisión directiva, cuyo objetivo es construir un club alrededor del "mejor jugador del mundo".

"La verdad es que fue una noticia importante y lo que pensamos Koeman, el presidente y yo, como secretario técnico, es que lo que queremos es construir otro ciclo ganador alrededor del mejor jugador del mundo y de la historia. El Barça se ha reconstruido mucho estos años y ha vuelto con más fuerza. Hay que sacar conclusiones de esta etapa pero nuestra idea es construir un equipo alrededor del mejor del mundo", arrancó diciendo Planes en la presentación de Trincao, donde parece que el jugador pasó a un segundo plano.

Luego continuó con su discurso: "No contemplamos ningún tipo de salida a nivel contractual. Hay que hablar con un respeto enorme de Messi porque es el mejor del mundo y de la historia. El futuro que nos viene es positivo con jugadores jóvenes y con Leo y no podemos salir de esta idea porque es nuestra idea. Leo ha dado mucho al Barça y es un matrimonio que ha dado muchas alegrías a la afición. Debemos luchar los que estamos dentro para que esto siga adelante. Estamos dedicando muchas horas a hacer un trabajo interno. Hay que trabajar mucho internamente para buscar la mejor solución a este caso".

Sobre la posibilidad de que definitivamente se vaya, intentó calmar las cosas: "Estamos trabajando y construyendo un equipo. Siempre con mucho respeto a los que están y han ganado mucho aquí. Hay que afrontar esto con mucho respeto. No podemos hacer de esto una disputa pública entre Barça y Messi porque ninguna de las dos partes se la merece".

Para concluir, afirmó que no hay división sobre la salida del argentino, en la junta directiva: "No hay ninguna división, en absoluto, quien entienda un poco de fútbol quiere a Leo en su equipo, disfrutarlo. Yo he podido disfrutarlo y es un placer inmenso. Es un jugador ganador y el Barça es un club ganador y todo lo que queremos es ganar, nada más".