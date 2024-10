Rayo Vallecano perdió ante Mallorca con James poco protagonista

El partido entre Mallorca y Rayo Vallecano, correspondiente a la décima jornada de La Liga, se disputó en el Estadi Mallorca Son Moix el 20 de octubre de 2024 ante 18.316 espectadores. El encuentro finalizó con una victoria por 1-0 a favor del equipo local.

La primera parte fue muy equilibrada, con llegadas de ambos equipos, pero sin goles. El Mallorca dominó los primeros compases, generando dos claras ocasiones, una de ellas a través de Robert Navarro, cuyo disparo fue desviado por el larguero. El Rayo Vallecano respondió con un cabezazo de Sergio Camello que se fue desviado. Ambos equipos compartieron la posesión del balón, sin poder inclinar el marcador a su favor en los primeros 45 minutos.

En la segunda mitad, el Mallorca salió con más determinación, generando peligro desde los primeros instantes con Vedat Muriqi y Cyle Larin. Los locales mantuvieron el control del juego y finalmente, en el minuto 75, llegó el único gol del encuentro. Vedat Muriqi, tras un centro de Dani Rodríguez, remató de cabeza y venció al portero Augusto Batalla, otorgando la ventaja definitiva al Mallorca.

El Rayo Vallecano intentó reaccionar en los últimos minutos, pero no logró inquietar seriamente la defensa del conjunto balear. A pesar de los cambios introducidos por el técnico Iñigo Pérez, los visitantes no encontraron el camino al gol. Álvaro García, uno de los jugadores más destacados del Rayo, no pudo repetir sus actuaciones anteriores ante el Mallorca, equipo al que había anotado en otros encuentros de La Liga.

Con esta victoria, el Mallorca suma tres puntos importantes que lo posicionan con 17 puntos en la tabla, mientras que el Rayo Vallecano se queda con 13 puntos. El equipo dirigido por Jagoba Arrasate consigue así su cuarta victoria en los últimos cinco partidos ante el Rayo, manteniendo su buena racha en casa frente a este rival, con el que no ha perdido en los diez partidos disputados en Son Moix en La Liga.

El árbitro del encuentro fue Javier Alberola Rojas, quien amonestó a Mumin por el Rayo Vallecano y a Manu Morlanes por el Mallorca.