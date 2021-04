Real Madrid: dura crítica del expresidente Ramón Calderón contra Florentino Pérez

“Este proyecto nació muerto, era descabellado y se hizo sin contar con las autoridades futbolísticas y que iba a provocar una división en el fútbol en un momento donde se necesita unidad y solidaridad, porque hay muchísimos equipos que están sufriendo problemas muy graves y este proyecto le condenaba a la desaparición. Es una buena noticia que este proyecto haya fracasado”, señaló en primera medida.

“Yo no soy quién para recomendar que Florentino renuncie, pero como socio sí creo que todos merecemos una explicación por no haber consultado esta decisión trascendental para nuestro club. Somos una organización sin ánimo de lucro y decidimos todos los socios, no solo él. Lo que él debe hacer es pedir perdón”, enfatizó Calderón.

Pero le dio una mano a Florentino: “También ha hecho cosas muy buenas para el club, pero se equivocó por arrogancia y encima se quiere mantener en esa postura cuando todos lo abandonaron; debe disculparse, volver las aguas a su cauce y que el fútbol mantenga la unión”.

Defendió el sistema de competición en UEFA: “El formato actual de la Champions permite que los grandes clubes se enfrenten y que los pequeños tengan la oportunidad de jugar e incentiva las ligas nacionales para jugar con sus elencos de ciudades rivales... Pero este proyecto no valoraba el mérito, sino simplemente la decisión de un directivo sobre quiénes van a participar”.

Y cerró haciendo otra crítica fuerte a los fundadores de esta Superliga: “Se da la paradoja que estaba el Tottenham, un club que hace 60 años no gana un título. Entonces estaba muy mal diseñada no se ha explicado nada, se ha hecho de prisa comunicando a las 12 de la noche y me parece que todos los que han intervenido en ese asunto ya pidieron perdón y falta Real Madrid… Se ha menospreciado mucho a los aficionados porque ellos son el centro de este deporte. Sin ellos la TV y las maracas comerciales no pagarían lo que pagan sin ellos”.