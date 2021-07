Se cae reconocido patrocinador para Barcelona por fuertes motivos políticos

El FC Barcelona tenía muy avanzadas las negociaciones con H&M para que la empresa textil fuese el nuevo patrocinador de la ropa de paseo de los jugadores del primer equipo masculino de fútbol, pero el compromiso de la marca sueca de no utilizar algodón de Xinjiang a causa del supuesto uso de trabajo forzoso es el motivo principal que ha parado las conversaciones, ya que el club no quiere conflictos con China.



Así lo adelantó el Diario ARA y lo pudo confirmar EFE de fuentes del club, que explicaron que los principales temores nacieron desde un sector del departamento de comunicación y la oficina de Hong Kong. Y aseguran que la entidad azulgrana fue transparente con H&M sobre la principal razón por la que, de momento, se ha querido parar el acuerdo.

La versión oficial del Barça es que no hay ninguna negociación a punto de cerrarse con una marca para que se encargue de la ropa de paseo del club y que en este momento el activo tampoco supone una prioridad porque hay otros asuntos mucho más urgentes. Este patrocinio podría haber supuesto alrededor de unos 3 millones de euros anuales.



El comunicado de H&M se publicó en 2020 y denunciaba que diferentes organizaciones civiles habían difundido la existencia de campos de trabajo en la región de Xinjiang, situada en el noreste de China, donde se habría explotado a ciudadanos de la minoría musulmana uigur.



A partir de entonces, hubo represalias de China contra H&M por esta decisión, y actualmente la marca sueca no aparece en algunas de las webs de venta online más populares del país asiático y sus más de 500 tiendas allí no existen en los principales geolocalizadores.

Los miedos del Barça se sustentan en el hecho de que debe renovar el acuerdo de patrocinio con una empresa china, el fabricante de productos electrónicos Oppo, que aportaría aproximadamente el doble de dinero del que supondría H&M y que tiene otro patrocinador, la empresa de seguros Taiping Life Insurance, que pertenece al gobierno chino.



En 2018, el FC Barcelona cerró un acuerdo de patrocinio con la empresa norteamericana Thom Browne para que fuese la encargada de vestir de calle a los jugadores y al cuerpo técnico del primer equipo masculino. El contrato se firmó por tres años y termina este verano.