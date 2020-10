"Sé perfectamente que Messi está encantado con Koeman"

"A día de hoy Lionel Messi todavía no sabe lo que va a pasar, él lo que está haciendo es vivir día a día; todo va a ocurrir en función de quién gane las próximas elecciones del Barcelona. Hay muchos candidatos... me consta que muchos de ellos ya se están poniendo en contacto con él... Messi lo que está diciendo es que 'de momento no puedo decidir nada, necesito tiempo, necesito ver cómo camina este proyecto’; poco a poco veremos a ver si continúa... A día de hoy es imposible... él mismo no lo sabe", afirmó el tertuliano español.

Por último, Jota Jordi analizó cómo ve el presente del cuadro culé, teniendo en cuenta los últimos fracasos en la Champions League, además de las contrataciones de futbolistas que no han rendido como deberían.

"Creo mucho en este proyecto, creo muchísimo en Ronald Koeman, que no deja de ser una leyenda viva del club. Es un entrenador que viene muy bien en este momento de transición de jugadores... Son jugadores que nos lo han dado todo, pero evidentemente van pasando los años y hay futbolistas que poco a poco tendrán que ir dejando su sitio a los jóvenes. Koeman es especialista en esto, ya lo ha hecho en varios clubs de dar salida a los más mayores para dar entrada a los más jóvenes", concluyó.