Simeone respalda a Griezmann, pero deja en puntos suspensivos su futuro

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este sábado su deseo de que Antoine Griezmann continúe en el club rojiblanco, entre las especulaciones que surgen en la prensa sobre su futuro, sobre todo a raíz de que la entidad deba pagar 40 millones de euros al final de la campaña en el caso de que juegue al menos 45 minutos en el 50 por ciento de los partidos disponible.

"He hablado muchísimo con él. Es un jugador muy completo, que conoce lo que queremos y que ya el año pasado ha jugado algunos espacios de partidos en esa función (de interior izquierdo) y que lo vemos adaptable, porque tiene visión de juego y nos permite jugar con un jugador más ofensivo en mitad de cancha hacia adelante. Ojalá siga con nosotros. Todos sabemos lo que le aprecio y lo que le quiero, como el jugador importante que es para el equipo y para el grupo. Ojalá pueda seguir en la línea de la pretemporada y del inicio ante el Getafe", remarcó el técnico.

El mercado aún está abierto hasta el 1 de septiembre. "Hasta que no cierre el libro de pases, los futbolistas van a estar inquietos, con ganas siempre de pensar si no juega en un equipo por ahí va a jugar en otro, pero puede que se vaya a otro y no juegue. Es delicado lo que se piensa. Cuando termine el libro de pases empieza otra película. Tendrán que hacer un esfuerzo enorme para poder jugar dónde están", expuso.

En ese sentido, Simeone insistió en su idea de siempre acerca del mercado de fichajes. "Lo mejor, sobre todo para los entrenadores, no sé si para los agentes y los clubes, es empezar con los futbolistas que van a arrancar y que ellos sepan que tienen todo un año, al menos hasta el corte en enero, con el equipo cuál están", apuntó el técnico.

Enfrente, este domingo estará el Villarreal. "Ha empezado fuerte. Sobre todo, ha jugado muchos amistosos debido a la Liga Conferencia que enfrentaron el otro día. Han jugado ya diez partidos, han ganado ocho y han empatado dos. Me gusta mucho la propuesta de Emery y la calidad de futbolistas que tiene. Contra el Villarreal son partidos muy difíciles, duros, muy trabados, muy tácticos, cada uno con sus formas, y entretenidos", analizó en la rueda de prensa antes del entrenamiento vespertino.

En el ataque contará de nuevo con Joao Félix y Álvaro Morata. "Están en buen momento, con mucha ilusión, con mucha madurez los dos y esperemos que sigan adelante en el partido de este domingo", valoró el técnico, que consideró que "está empezando la Liga y es muy pronto" como para reflexionar si ambos están en el momento de más madurez de su carrera, tal y como le preguntaba el periodista.