Ancelotti se sincera del mal momento del Real Madrid: "no está sacando su mejor versión"

Para nadie es un secreto que el Real Madrid no vive su mejor momento, pues el equipo ha dejado escapar varias unidades en diferentes competencias.

Ante esto, el entrenador del equipo, Carlo Ancelotti, habló sobre la situación que se vive en el equipo.

"Tengo que aceptar las críticas porque el equipo no está sacando su mejor versión y el entrenador es el máximo responsable. Creo que me tiran demasiados palos, quizás porque estáis cansados de mí, pero yo no estoy cansado de este trabajo. Si la crítica es aceptable, la entiendo, y a veces las críticas son gasolina para intentar hacerlo mejor", reconoció el mandamás del equipo Blanco.

Pese a esto, Ancelotti reconoció que el equipo aún sigue con vida en todas las competencias, lo que deja claro que vendrán cambios en el conjunto.

"Tenemos que ser optimistas teniendo en cuenta los problemas que estamos teniendo, porque tenemos una plantilla de valor y de calidad. No hemos sido capaces de sacar nuestra mejor versión, pero estamos convencidos de que la vamos a sacar antes o después, por lo que mi nivel de preocupación es medio", admitió ante los medios.

Además, Ancelotti dio a conocer como vive los cambios en el equipo porque se le ha visto afectado por el mal nivel del equipo.

"Quiero animarme un poco, porque me veo un poco triste. Parece que estáis cansados de mí. No vivo en otro mundo, vivo en este y leo los palos. Cuando afectan a mi identidad, sí me afectan. La diferencia entre afectar a la identidad y a la profesionalidad es como decirle a alguien, ‘has hecho una tontería’ o decirle ‘tú eres tonto’. Es distinto", concluyó.