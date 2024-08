Técnico de Girona reveló cuándo debutaría Yaser: “Tengo solo una idea"

Una de las novelas del mercado de fichajes en Europa se resolvió con el futuro del jugador colombiano, Yaser Asprilla que salió del Envigado y saltó al Watford. Sin embargo, clubes como el Porto o el Girona estaban detrás del chocoano. Finalmente, se oficializó su llegada al cuadro gironés para disputar esta temporada en la Liga de España que no ha arrancado de la mejor manera.

Su equipo apenas acumula una unidad producto del empate ante el Real Betis y luego cayó goleado frente al Atlético de Madrid, justo en la semana que Yaser Asprilla firmó. El colombiano no pudo estar en la convocatoria, puesto que no lo habían podido inscribir en la competencia en dicho momento.

Vea también: Yáser Asprilla se pone un gran reto en Girona: "dar alegrías a la afición"

Girona enfrenta en la tercera jornada al Osasuna en Montilivi este jueves 29 de agosto. No obstante, todo parece indicar que Yaser Asprilla tampoco hará parte de los planes del entrenador, Míchel Sánchez, optando por llevarlo con calma sin arriesgar al colombiano y menos cuando se viene la doble Fecha FIFA de Eliminatorias.

De hecho, ese no sería solo el plan con Yaser Asprilla, sino con las nuevas caras con Bojan Miovski que llegó para esta temporada. En rueda de prensa, el entrenador español reveló lo que espera de las próximas semanas por parte de las contrataciones.

MÍCHEL SÁNCHEZ SE REFIRIÓ AL DEBUT DE YASER ASPRILLA

En la rueda de prensa previo a enfrentar al Osasuna, le preguntaron al entrenador cuándo podría tener el Girona a los jugadores contratados en esta temporada. Justamente, sobre Yaser Asprilla detalló la planificación que tiene con los fichajes.

Sin revelar mucho sobre cuándo será el primer partido, mencionó “a Bojan no le he visto jugar exceptuando los minutos del otro día, a Yaser tampoco. Necesito ver a la gente más allá de lo que he visto en los videos. Tengo solo una idea, por eso es difícil tener una nota o una clasificación. Pero son jugadores de talento, de nuestra manera de jugar, estoy convencido que si todo sale bien haremos un buen año”.

Le puede interesar: Técnico de Girona elogió el talento de Yáser, pero reconoció que SÍ hay presión

Antes de que se disputen las Eliminatorias, Girona enfrenta a Osasuna y a Sevilla. Por los tiempos que hay dentro de la competencia, sería difícil que Yaser se pueda estrenar con el elenco catalán pronto. Míchel no quiere correr riesgos y lleva esto con calma. Su debut sería tras el regreso de los torneos europeos.