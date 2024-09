Técnico de Rayo habló de los insultos por no poner de titular a James

Iñigo Pérez, director técnico de Rayo Vallecano, habló este martes 24 de septiembre previo al partido que disputará su equipo en condición de visita frente a Girona, el cual será válido por la fecha 7 de la Liga de España.

En la rueda de prensa, a Pérez se le consultó por los insultos que se han hecho constantes en redes sociales por no alinear como titular al mediocampista colombiano James David Rodríguez.

El entrenador se sorprendió por la pregunta, pero de inmediato aseguró que no lee las redes sociales. De igual manera, Iñigo Pérez explicó que lamenta si ha traicionado a alguna persona y recibe con agrado las críticas.

"Si hay insultos hacia mi persona porque no alineo a un jugador, no me queda otra que comprender. No leo nada, lo siento mucho para la gente que se siente traicionada, acepto las críticas, no puedo decir otra cosa", afirmó.

¿Cómo le ha ido a James Rodríguez en Rayo Vallecano?

Desde que fue confirmado como nuevo jugador de Rayo Vallecano, el mediocampista colombiano James Rodríguez solo ha disputado 25 minutos, teniendo en cuenta que ha sido alternativa.

En el poco tempo en cancha, James ha demostrado su calidad y efectividad con la pegada, aunque no ha podido afianzarse en el terreno de juego.

Luego del empate con Atlético de Madrid, la afición de Rayo Vallecano le pidió al entrenador Iñigo Pérez mayor participación para James en los próximos compromisos.