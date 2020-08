Tema Messi: candidato a la presidencia del Barça pide dimisión ya de Bartomeu

Víctor Font, candidato serio a la presidencia del Barcelona, decidió pronunciarse sobre la noticia del momento: la petición de Lionel Messi de dejar el club tras los desacuerdos con la directiva que encabeza José María Bartomeu.

Font fue claro al asegurar que desde hace mucho debió dimitir el actual dirigente, pero no lo hizo aprovechando la pandemia y que la hinchada no ha podido manifestar su descontento en el Camp Nou.

"Sabes perfectamente que, si los culés pudiéramos ir al estadio, todo el campo sería un clamor: ¡Bartomeu dimisión ya! No has sido capaz ni de custodiar al mejor de la historia (Messi), un mito hecho en casa. Por eso insistimos: ¡Bartomeu dimisión y elecciones lo antes posible!", escribió el aspirante a la presidencia.

Saps perfectament que si els culers poguéssim anar a l’Estadi, tot el camp seria un clam: Bartomeu plega ja! No has estat capaç ni de custodiar el millor de la història, un mite fet a casa. Per això insistim: Bartomeu dimissió i eleccions el més aviat possible!