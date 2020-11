Villarreal y Real Madrid se miden en La Cerámica en un encuentro marcado por el buen momento del equipo local y las dudas de un rival que perdió su último encuentro de Liga y viaja con hasta siete bajas entre coronavirus y lesionados.

Villarreal vs Real Madrid: hora y canal de TV en Argentina, España y EE.UU.

El partido Villarreal vs Real Madrid se puede ver por internet a través de Directv Go y por Directv Sports a través de la señal satelital en toda sudamérica. En España transmite Movistar Laliga 1, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga, Mitele Plus, Movistar+. Para Estados Unidos, el encargado es Fanatiz USA, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT y beIN SPORTS. También lo puede seguir en Antena2.com.

Argentina: 12:15 pm

Estados Unidos: 10:15 am (este), 7:15 am (pacífico)

España: 6:15 pm

México: 10:15 am

En la jornada del viernes, al equipo madrileño se le agolpaban las malas noticias en cuanto a bajas. Tras el positivo en coronavirus del serbio Luka Jovic, los brasileños Casemiro y Éder Militao se quedaban en Madrid tras dar un resultado indeterminado en los últimos test realizados por LaLiga. Ausencias que se unen a las de los españoles Sergio Ramos y Álvaro Odriozola y a la del francés Karim Benzema, todos por lesión.

Por su parte, en los locales, su máximo goleador, Paco Alcácer encendió las alarmas al no saltar al último entrenamiento de su equipo en la Ciudad Deportiva, al parecer por unos problemas musculares, por lo que es seria duda para el encuentro.

El equipo de Unai Emery no se muestra confiado, aunque admite que atraviesa uno de los mejores momentos de los últimos tiempos, con opciones de poder pelear por las plazas más altas de la tabla si consigue ganar a un rival directo.

Tras el parón de selecciones el equipo castellonense llega sin apenas problemas de bajas y con mucha solidez en La Cerámica, donde entre Liga y Liga Europa, acumulan un empate y seis victorias que han contribuido a sustentar el buen momento del club de La Plana.