Xavi apuntó con todo por su salida: "íbamos por un muy buen camino"

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, insistió en su despedida en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla (1-2) que querían seguir "pero son decisiones que toma el club" y recalcó que pensaban "que no se había terminado esto" porque "el trabajo era bueno" e iban "por buen camino a pesar de esta temporada".

"Orgulloso y bastante satisfecho de lo que hemos hecho en estos dos años y medio. Dos títulos en una situación de mucha adversidad. Nada más, desearle lo mejor al Barça y a los jugadores, que se han portado espectacular", dijo Xavi, quien señaló que no le toca "decir los motivos" por los que se va y que "es el presidente el que tiene que decirlo".

Agregó que "no importa, la decisión está tomada y no hay que mirar hacia atrás" y apuntó que "el club está por encima de cualquier persona" y que, por ello, "sólo queda entender la situación", aunque tiene "la sensación que todo lo hecho en estos dos años y medio ha causado terremoto".

"Me han apuntado muchas veces. No he podido trabajar con mucha tranquilidad y calma. Pedíamos estabilidad hace un mes. Esto es el fútbol y la vida del entrenador. Es una pena, pero no tengo más que aceptarlo", recalcó.

"Pienso que no se ha valorado suficiente el trabajo en la situación de adversidad que venimos. Era noveno en la clasificación cuando llegamos. Acabamos segundos. El primer año que empezamos conseguimos un doblete. Y este año no hemos estado a la altura, pero ha sido por cuatro partidos clave. Pensaba que esto iba para delante pero no ha sido así. Estoy triste, pero esto es mi trabajo actualmente", comentó.

Consideró que "el que venga que sepa que tiene una situación difícil, con una situación económica adversa" y que "no será fácil para nada".

Sobre uno de sus pupilos, no escondió que "Fermín es un caso aparte" porque "no estaba en el mapa del Barcelona" y lo rescataron de una cesión.

"No lo conocía casi nadie, pero nos gustó en los entrenamientos, le vimos cosas. Se ha hecho prácticamente con la titularidad, ha marcado muchos goles. Es un jugador de mucho nivel y se lo he dicho personalmente: si se lo cree estará muchos años en el Barça. Yo me llevaría a Fermín a una guerra. Es una maravilla de persona y de jugador", destacó.