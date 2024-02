Xavi explicó nuevas razones sobre su inminente salida del Barcelona

La temporada de Xavi Hernández se ha diluido bastante, y ahora, todo parece indicar que solo le queda la Champions como competencia para luchar por el título. Ante esta situación, Xavi tomó cartas en el asunto anunciando su fecha de salida de la dirección técnica del Barcelona. El ex mediocampista culé definió que, a final de temporada, no estaría más en el banquillo.

Días después, Xavi explicó sus razones que lo llevaron a tomar esa irreversible decisión. Aunque hace poco dijo que dentro del club lo hacen sentir a uno como que no vale nada por la inmensa presión, reveló que no fue por ello. “No me voy por la prensa ni por la salud mental, me voy porque los objetivos y las expectativas no se cumplen. Soy culer y creo que el equipo necesita un cambio de rumbo por el bien del club. El proceso de ser entrenador del Barca no compensa”, afirmó el estratega.

Vea también: Barcelona sueña con un estratega sudamericano para reemplazar a Xavi

Además, comparó la presión que tienen a la que otros directores técnicos han tenido, “pienso que en el día a día no compensa. He visto sufrir a entrenadores, incluso ganando. Por eso el otro día pedía una reflexión. Hablé con Arrasate y me dijo: ‘yo disfruto de lunes a viernes’. Pues yo no”.

Sobre ese tema, precisó, “es la gran diferencia. En otros países seguro que se disfruta la profesión. Eso es lo que le dije al presidente y es lo que digo aquí. Siempre he sido honesto, y tengo la impresión de que el 30 de junio tiene que haber un cambio de rumbo”.

Le puede interesar: Xavi Hernández tiró dardos al Barcelona: "no vales nada"

Finalmente, le preguntaron si su decisión también tenía que ver por un tema de cansancio, “no estoy cansado del fútbol ni de vosotros. Ni es por salud mental. ¡Estoy muy bien! No es por la crítica. Siento que debo irme el 30 de junio. Pienso que es lo mejor para el club. Seguiré viendo fútbol, yendo al Camp Nou. El fútbol es mi vida y mi pasión”.