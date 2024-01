Xavi Hernández tomó radical decisión para su futuro: "esta es mi realidad"

El Barcelona no la está pasando para nada bien en las últimas semanas en la Liga de España, ni tampoco en la Supercopa española en Arabia Saudita. Golpeados por la dura derrota en la final del certamen ante su rival directo, Real Madrid, el club se puso a reflexionar, resaltando los importantes objetivos trazados.

En el plan de Joan Laporta y el Barcelona, prevalece la continuidad de Xavi Hernández como el director técnico en posesión del club. No obstante, en el caso de que el ex volante quiera salir del banquillo azulgrana, su reemplazo podría ser Rafa Márquez, elegido por la presidencia para suplirlo. Con eso claro, la decisión de igual forma es de Xavi buscando mejorías para su futuro.

Pasó de los aplausos como jugador, a las críticas incesantes en España por su dirección técnica actual. Por esta razón, Xavi Hernández ha contemplado el panorama actual y lo que puede ser las próximas temporadas en el banquillo del Barcelona.

Justamente, en la previa del compromiso ante Unionistas por la Copa del Rey, Xavi reflexionó sobre su futuro, "el día que sienta que no sumo, me iré", sin embargo, el estratega cuenta con el apoyo absoluto de los directivos por su continuidad en la institución. Sumado a lo anterior, repitió, "el día que note que no están conmigo, cogeré las cosas y me iré".

Posteriormente, hizo un recorrido a los objetivos planteados, "cuando me fichan me piden ser cuartos y lo logramos. El año pasado el objetivo era ganar la Liga y la Supercopa, superando las expectativas. Este año el objetivo es ganar títulos importantes, Copa, Liga o Champions. Si no se cumplen los objetivos, yo seré el primero en decir que no los he cumplido, y me iré. Esta es mi realidad".

Finalmente, es realista y sabe que los resultados le darán la continuidad, "esto va de ganar. El día del Madrid en Liga jugamos muy bien, pero esto va de ganar. Si tiras del video de Luis Aragonés, esto va de gana, ganar y volver a gana. Si no se gana y no se consiguen títulos, habrá consecuencias, pero como se ha ganado y se han conseguido títulos, sigo estando aquí. Es mi realidad".

A Xavi Hernández y al Barcelona les queda mitad de la Liga de España por delante con la posibilidad de revertir el mal camino que han tenido. Además, están vivos en la Copa del Rey y en la Uefa Champions League, esta última competencia en donde enfrentarán al Napoli por los octavos de final.