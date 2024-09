Yáser Asprilla recibe fuerte dardo de su propio técnico: "le regalamos la 10"

El futbolista colombiano Yáser Asprilla disputó este miércoles 25 de septiembre su segundo partido como titular con la camiseta del Girona en el empate de su equipo 0-0 con Rayo Vallecano en compromiso de la fecha 7 de a Liga de España. El mediocampista de 20 años jugó 75 minutos y contó con tres opciones claras para anotar.

Asprilla, que recibió la ovación de los aficionados que asistieron al Estadio Montilivi, se gana poco a poco el cariño de los hinchas de Girona, aunque aún no convence a su director técnico Míchel.

En rueda de prensa posterior al partido, el entrenador lanzó una contundente afirmación sobre el colombiano que sin duda sorprendió a todos.

"Cuando a un chico joven y con mucho talento le dimo la 10, pensé 'nos hemos equivocado", afirmó Michel.

El entrenador agregó que para él la camiseta número 10 se la debe ganar el futbolista, por lo que consideró que en Girona se la "regalaron" a Yáser Asprilla.

"El 10 se lo tienen que ganar, es (Yáser) un gran futbolista y seguramente se merecerá el 10. Darle el 10 a un jugador que va a llegar, que ha costado mucho y hay muchas expectativas en él... le ha costado un poco más entender lo que queríamos", explicó.

Finalmente, Míchel aseguró que Yáser Asprilla deberá demostrar que merece llevar el número 10 en su espalda, pero además aseguró que el verdadero '10' de Colombia es James Rodríguez, que este miércoles no sumó minutos en Rayo Vallecano.

"Hoy ha hecho un buen partido, estoy contento con él, las charlas que hemos tenido y en los entrenamientos ha servido, es un buen chaval que irá a más. El 10 es de James, que estaba en el rival, el 10 de Colombia es de James, pregúntale si se lo va a quitar y acá se lo hemos regalado, es un jugador con un talento brutal que puede jugar por fuera y por dentro", afirmó.