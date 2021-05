Zidane dilata su salida del Real Madrid luego de su subcampeonato

Al término del partido del Real Madrid ante el Villarreal, en el estadio Alfredo Di Stefano, de la última jornada de la Liga 20-21, el técnico del equipo Zinedine Zidane no quiso ampliar sobre si continuará o no en el conjunto blanco y se limitó a responder que se tomará el tiempo adecuado.

El timonel que esta temporada se fue con las manos vacías con el conjunto 'merengue', aseguró estar muy afectado por no poder quedarse con el título en la fecha definitiva, aunque resaltó que dependían no solo de ellos sino también de una caída del Atlético que no llegó.

"Lo más importante no soy yo, es lo que han hecho los jugadores todo el año, hay que felicitarles y pensar con tiempo, con calma. Voy a hablar con el club tranquilamente más adelante, no ahora. Hoy es un día para felicitar a mis jugadores", aseguró Zidane.

El estratega galo aseguró que será importante conocer los planes de los dirigentes para la próxima temporada y así tomar una decisión definitiva con relación al proyecto deportivo que quiera continuar o ratificar su presencia en el banquillo madrileño.

"En los próximos días lo vamos a ir hablando con la gente correspondiente. Dentro de poco vamos a ver lo que va a pasar, no solo conmigo, con todo lo que va a hacer el Real Madrid para la próxima temporada", añadió el entrenador del Madrid.

Finalmente del balance que hace de la temporada, Zidane dijo que por supuesto esperaban algún título este año después del conseguido el campeonato pasado en la Liga, pero aseguró que fue un 2020-2021 muy complicado en cuanto a lesiones, ya que eso afectó mucho al equipo.

"No hemos ganado nada, sabemos lo que es el Madrid, donde estamos y lo que tenemos que conseguir. Tranquilidad, paciencia, vamos hablando y lo que le digo a la afición, lo más importante es que tiene que estar orgullosa de lo que han hecho los jugadores con muchas dificultades pero dando todo en el campo", finalizó el entrenador.

Real Madrid quedó a dos puntos de diferencia con el Atlético de Madrid que fue el gran ganador de la temporada y con ese segundo lugar consiguió su boleto a la próxima Champions.