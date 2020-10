Zidane responde a la prensa sobre su futuro y el clima del camerino en Real Madrid

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, admitió la crítica que recibe tras dos derrotas consecutivas, pero aseguró que no se siente en deuda con nadie y que tiene el apoyo de todos sus jugadores, a los que ha pedido cambiar el chip para el clásico del Camp Nou.

El Real Madrid viene de perder en la pasada jornada de la Liga Española ante el Cádiz, en un complicado partido para los merengue, y en la semana debutó con derrota en la Liga de Campeones ante el Shakhtar de Ucranía, también en casa.

"Siento el respaldo de todos", aseguró Zidane cuando fue cuestionado si ha tenido el apoyo del presidente Florentino Pérez y de la plantilla en un momento de crisis. "Al final estos jugadores me han hecho ganar muchas cosas y siempre voy a estar a muerte con ellos porque son los que luchan, corren y pelean".

El entrenador aseguró que ahora el reto en este clásico es poder cambiar el presente del equipo y demostrar que son una plantilla que puede revertir los malos resultados y pensar en positivo en todos los torneos.

"Noto el apoyo de todos pero nosotros ahora tenemos que cambiar nuestro chip porque venimos de dos partidos complicados y lo podemos cambiar en un partido. El fútbol es bonito porque hay momentos complicados y hay que mostrar carácter cuando se ponen las cosas peor", añadió.

A Zidane nada le sorprende. Ni que aparezcan los nombres de Mauricio Pochettino o Raúl González como posibles sucesores en el cargo. Son asuntos que entiende van con el cargo de técnico del Real Madrid. "No ha cambiado nada. Al final del año pasado fue igual, en la primera etapa también. Lo que tengo que hacer es mi trabajo y dar el cien por cien dentro siempre".

En lo personal, Zizou aseguró que no necesita críticas porque él es el primero que se cuestiona para seguir progresando como entrenador. "Siempre he sido crítico conmigo porque es el motor para mejorar siempre, pero sabemos que las cosas las podemos cambiar todos juntos y los jugadores quieren hacer un buen partido. Después de una derrota, la mayor parte de la crítica la tengo yo como entrenador”.

Finalmente el entrenador descartó el técnico francés que esté faltando entrega en sus jugadores. "No es problema de actitud. En los dos últimos partidos claro que nos han faltado muchas cosas pero la actitud de mis jugadores no. Siempre quieren y tienen motivación pero de vez en cuando no te salen como tú quieres".