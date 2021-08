Duván Vergara reveló la ayuda que recibió de Dorlan Pabón

Desde su llegada a Monterrey, Duván Vergara ha mostrado las condiciones por las cuales, los directivos apostaron por él. El ex atacante de América de Cali se ha adaptado de manera rápida a lo que quiere el técnico Javier Aguirre, quien hace un par de semanas señaló que “la adaptación de Duván me ha sorprendido gratamente, no es fácil”.

Le puede interesar: Carlos Bacca debutará con Granada ante su ex equipo Villarreal

Por ello, el colombiano se mostró “contento”, pues “cuando entro doy lo mejor de mí. Estoy contento porque el equipo está sumando y es lo que queremos, estar en los primeros lugares, que es donde se merece estar el club. Los goles son amores como decimos allá y la gente me anima mucho, tenía tiempo que no jugaba con público”, teniendo en cuenta que en Colombia hasta hace poco se volvió a permitir el ingreso de los hinchas a los estadios del país.

Por otra parte, Vergara reveló que tras su llegada a Monterrey, su compatriota y ex compañero, Dorlan Pabón -hoy jugador de Atlético Nacional- fue quien lo hizo sentir como en casa, ya que “desde el primer día, Dorlan me presentó” a lo que él considera "un buen grupo".

Vea también: "La Selección es más importante que cualquier cosa": más críticas de Córdoba en contra de James

Asimismo, aprovechó para entregarle un mensaje a los hinchas: “Esa confianza ha sido vital, crean en el equipo que siempre se va a dar lo mejor en el campo".

Hay que recordar que Duván ha jugado en tres oportunidades con los ‘Rayados’ y ha logrado anotar en dos ocasiones.