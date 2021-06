Incierto futuro de Francisco Meza en México alerta a clubes del FPC

Uno de los futbolistas colombianos en la Liga MX que tiene su futuro enredado es Francisco Meza. El zaguero ha tenido momentos de altibajos en Tigres de México en gran parte por culpa de las lesiones y ahora se enfrenta al final de su contrato con poca continuidad.

Su renovación no depende de temas económicos, sino netamente deportivos, Tigres tiene 11 extranjeros en plantilla y por el reglamento nuevo debe descartar a uno porque solo podrá inscribir 10 para el torneo local; así las cosas, el técnico Miguel Herrera deberá definir entre él u otros compañeros.

Lea también: Escándalo para Roger Martínez por otro caso de supuesta paternidad negada

"Todavía no decidimos bien (el extranjero que causará baja), he tratado de reforzar la parte defensiva y de volantes. Tenemos tres centrales mexicanos de selección, también tenemos en la defensa a (al colombiano Francisco) Meza, veremos qué parte reforzar”, dijo días atrás en rueda de prensa el nuevo DT de Tigres.

Los extranjeros de Tigres son los uruguayos Nicolás López y Leonardo Fernández; los colombianos Meza y Luis Quiñones; los argentinos Nahuel Guzmán y Guido Pizarro; el paraguayo Carlos González; el brasileño Rafael Carioca, el ecuatoriano Jordan Sierra y los franceses André-Pierre Gignac y Florian Thauvin.

De interés: Alexis García y otros dos contagiados de covid en La Equidad para las semifinales

"Con todos (los extranjeros) he tenido una buena plática, la decisión de la baja la tomaré yo porque así es este trabajo. No he dado de baja a nadie aún", agregó Herrera en su momento.

Francisco Meza siempre es relacionado con un posible regreso a Santa Fe por los títulos que obtuvo en el equipo bogotano y si queda libre en el mercado esta podría ser una opción. Otro equipo que siempre lo tiene en consideración es Junior de Barranquilla, pero ninguno se ha manifestado en esta ocasión.