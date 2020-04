‘Piojo’ Herrera aclara futuro de Roger Martínez y cuenta detalles de la oferta de la MLS

“Había una oferta formal de la MLS, que el representante de Roger y el América estaban analizando. Al final no se llegó a ningún acuerdo con las partes que estaban involucradas y Roger se integró otra vez al equipo; ya venimos nuevamente tomándolo en cuenta", afirmó el timonel de ‘las águilas’ mexicanas.

Eso sí, el ‘Pijo’ criticó el papel de algunos empresarios que en muchas ocasiones convencen a los jugadores a ir a otros equipos cuando no es lo mejor para ellos. "Yo siempre he dicho que el representante es un mal necesario para el jugador. Evita algunos enfrentamientos con las directivas y eso, pero también muchas veces no los aconsejan bien, no le ayudan para encaminarlo en una buena causa. Creo que Roger venía haciendo las cosas muy bien en el equipo y de repente dijo 'me quiero ir, me quiero ir'", opinó.

Por último, sobre el nivel competitivo del colombiano, Herrera espera que después de la pandemia pueda retomar su estado de forma y destacarse como lo hacía antes. "Está trabajando para retomar su nivel, desafortunadamente se cruzó esto de la pandemia, pero Roger regresa al equipo cien por cien", concluyó.