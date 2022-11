Linda Caicedo tiene claro su próximo objetivo : "jugar en el exterior"

La Selección Colombia femenina sub 17 regresó al país después de obtener el segundo lugar en la Copa Mundial de la FIFA de la categoría que se desarrolló en la India. Después de visitar la Casa de Nariño en donde el plantel fue reconocido por el presidente Gustavo Petro, el director técnico Carlos Paniagua y las jugadora Linda Caicedo hablaron en rueda de prensa.

En sus declaraciones, Caicedo se refirió a sus próximos objetivos a nivel individual.

"En lo personal espero estar unos días en casa, recuperarme mentalmente y disfrutar de mi familia. El sueño mío es jugar en el exterior, espero que el otro año se me dé. No tengo un equipo como tal claro, espero sea el mejor. La idea es seguir creciendo como futbolista y persona. continuar dando el fútbol porque me quedan muchos años y al club que llegue poder disfrutar y ser feliz".

La capitana del seleccionado sub 17 habló del proceso que ha llevado a cabo la Selección Colombia, el cual espera que continúe.

"Es muy grato la importancia que se le da al fútbol femenino cada día, para mí siempre va a primar lo colectivo, obviamente perder una final del mundo cuesta. Tuvimos una excelente preparación para el Mundial. Hoy por hoy podemos decir que fuimos finalistas del mundo. viene un proceso hermoso y esperamos seguir cosechando muchas cosas".

Finalmente, Linda Caicedo sentenció que espera mantener el trabajo para marcar historia.

"Mantenerse sería clave para que todos estén reunidos. No siempre van a ser momentos de gloria. No conseguimos la gloria pero marcamos historia".