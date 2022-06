Lionel Messi celebra sus 35 años: Edad, familia y goles

Hoy hace 35 años nació en Rosario (Argentina) un hombre que revolucionaría el mundo del fútbol, Lionel Messi. El tercer hijo de la familia, quien jugaría el primer partido oficial el 16 de octubre del 2004 con el FC Barcelona, equipo con el que hizo parte de su proceso formativo y que hoy lo convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo a pesar de su salida de este club en la temporada 2020-21.

Seguramente a través de su trayectoria deportiva ha dejado muchos momentos inolvidables para el club con el que creció, para la Selección de Argentina y para los hinchas, pero seguramente todo eso se verá reflejado en los siete balones de oro que ganó (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021) y en los casi 40 títulos nacionales e internacionales que suma, los dos últimos de ellos: Copa América 2021 y Liga de Francia con el Paris Saint-Germain en la temporada 2021-22.

En total ha anotado más de 1000 goles entre ligas profesionales, categorías juveniles, selección y partidos amistosos, lo cual lo acredita como un auténtico jugador que siempre representa peligro para el arco rival, y aunque son innumerables la cantidad de tantos que siempre recodarán los aficionados, no se pueden olvidar algunos hechos en semifinales de la Champions, como vs. Real Madrid en la temporada 2010-11 o vs. Bayern Munich en 2014.