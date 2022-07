"Licha” Martínez llegó a Newell's en 2014 luego de pasar por los clubes Urquiza y Libertad de su natal Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos, allí inició en las divisiones inferiores donde se consagró campeón del Torneo de Reserva en 2016.

Su debut en el primer equipo fue en 2017 de la mano del entrenador Juan Pablo Vojvoda, solamente jugó un partido donde la lepra rosarina cayó como local 2 – 0 ante Godoy Cruz en un partido de la Superliga Argentina.

Tras la salida de Vojvoda, Juan Manuel Llop asumió como entrenador de Newell's. Él decidió no contar con Martínez debido a su baja estatura (1.75 metros), poniendo a otros defensores con mayor altura por delante de Licha.

"Llegó Llop y, desde un principio, sentí que no le gustaba la forma de mi juego. Quería otra cosa de un central. Y para mí fue el tema de la altura, pero yo no era quién para decirle lo que tenía que hacer. Uno tiene que respetar sus gustos y decisiones. Y no le guardo rencor para nada", mencionó en una entrevista en 2019.