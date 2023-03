Liverpool, plato de segunda mesa: un 'intocable' se despide y se ofrece al Barcelona

Liverpool no ha pasado la mejor temporada de su historia y por más que intenta levantar cabeza, todo apunta a que las cosas se podrían poner más difíciles en el siguiente mercado de fichajes.

Días atrás Sky Sports Alemania informó que el jugador Roberto Firmino, habría tomado la decisión de irse del club al terminar la 2022-23, por lo que durante uno de los entrenamientos le comunicó al entrenador Jurgen Klopp que abandonaría el club.

Tras esta situación, al estratega le preguntaron sobre el tema en la rueda de prensa de este viernes y sin problema alguno dio a conocer que “Sí, me lo dijo. ¿Sorprendido? Sí, un poco, pero no me sorprendió del todo; en realidad es algo normal".

Asimismo, fue específico que su salida no representaba "ningún problema. Creo que es uno de esos jugadores que incluso cuando vendría con un equipo contrario, la gente estaría muy feliz de verlo”.

Con todo este panorama, los rumores del futuro del jugador brasileño no demoraron y Onefootbal adelantó que desde ya Firmino se habría ofrecido al Barcelona, pues parece que al llegar con un precio en ceros, tiene más oportunidades de integrar el club que no pasa por el mejor momento económico.

Lo que sigue ahora es ver en qué termina este capítulo, del que el equipo español podría sacar provecho tras ver la necesidad de otro tipo de delanteros que se ajusten al juego establecido por el entrenador Xavi Hernández.