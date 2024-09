Problema para Luis Díaz en Liverpool: uno de sus grandes amigos se iría del club en enero

Liverpool ha iniciado la temporada de la Premier League 2024-25 de gran manera con tres triunfos en la misma cantidad de salidas. La llegada de Arne Slot al conjunto de Merseyside ha sido un gran revolcón, pero tras los buenos resultados hay situaciones en la interna del equipo que no han caído muy bien.

Una de las novedades es el futuro de una de las principales estrellas de la plantilla. Con la salida de Jurgen Klopp, la titular del cuadro de Anfield varió en algunas posiciones. Por ello, la competencia en la interna y las exigencias del nuevo cuerpo técnico le abren la puerta a un referente.

Durante el cierre del curso anterior, Darwin Núñez ya despertaba las alarmas sobre su continuidad en el club. Tras no ser alineado como titular para un encuentro, el uruguayo tomó la decisión de borrar las fotos que tenía en su cuenta de Instagram con la camiseta del equipo inglés. Allí, las alarmas sobre su marcha se hicieron latentes.

Sin embargo, ahora con la llegada del nuevo entrenador y la poca continuidad del uruguayo, los rumores sobre su marcha aumentan. Una fuente del diario 'Liverpool Echo' menciona que el jugador de la celeste tiene algunas opciones sobre la mesa para irse de Anfield en el mercado de fichajes de invierno.

Según lo revelado desde suelo británico, la presencia de Digo Jota en el once inicial no ha caído nada bien para el sudamericano que se consideraba estelar en el tridente junto a Luis Díaz y Salah. Para el ex Benfica, sus apariciones en el banco han cortado su progreso profesional y por ello buscaría un nuevo aire.

Aún no se han revelado más detalles sobre cuál sería el equipo al que saldría el delantero de la celeste. Lo cierto es que solo un giro radical a la situación podría evitar la marcha del mejor amigo de Díaz en el conjunto inglés.

Cabe recordar que solo hace un par de días se anunció que Salah también está jugando su última temporada en el equipo. Dicha situación abre la posibilidad de un gran recambio a futuro en el cuadro red.