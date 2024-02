Lorenzo da el golpe sobre la mesa y James pagaría las consecuencias

James Rodríguez se arrepintió de salir de São Paulo, bajó la cabeza y pidió poder continuar en el equipo para cumplir con su contrato, pero parece que esa 'pataleta' le saldrá muy caro.

Bien, pues lo que se pudo conocer es que al ver que no fue inscrito con São Paulo, el colombiano tendrá que esperar algunas semanas para debutar oficialmente en este 2024 y eso haría que Néstor Lorenzo no lo tenga en cuenta.

Es necesario decir que esto surge por unas declaraciones del entrenador de la selección Colombia, quien en su momento dijo que jugadores como James "saben que tienen una responsabilidad mayor por lo que hicieron, por la fama, por lo que ganaron. Tienen una responsabilidad mayor al resto, ellos lo asumen y eso parte del compromiso que adquirimos mutuamente".

Es decir, que el jugador que no esté a punto en su forma física, podría no ser llamado a la selección y cuando se conozca la próxima convocatoria, que será en marzo, James no habría tomado regularidad deportiva.

Aunque esto es una información extraoficial, solo queda esperar lo que ocurrirá en los próximos días, los cuales serán cruciales para que Lorenzo vaya perfilando de buena forma sus jugadores elegidos.

Es importante decir que los siguientes partidos de Colombia serán por fecha FIFA y frente a Rumania y España, dos selecciones que la 'tricolor' medirá en Europa.