Lorenzo Orellano, con su fútbol, quiere conquistar a España

Lorenzo Orellano nació en la ciudad de Cartagena, es de extracción humilde y vino al mundo sin el antebrazo izquierdo, situación que no ha sido impedimento para avanzar en la vida y desarrollarse en el mundo del fútbol.

Debutó con el uniforme de Uniautónoma FC cuando apenas tenía 16 años; la alternativa se la brindó Giovanni Hernández, el 29 de marzo de 2105, cuando el elenco universitario enfrentó a Junior en el estadio Metropolitano en un duelo correspondiente a la quinta fecha de la Copa Águila. Ingresó al minuto 16 del segundo tiempo en lugar de Daniel Machacón. Momento histórico para él y para el balompié colombiano, pues era la primera vez que un futbolista nacional competía con una discapacidad física.

De aquel recordado e histórico momento, a esta época, con empeño y determinación, y mucha disciplina, Lorenzo Orellano ha seguido en busca de sus sueños en el fútbol y la vida. Hoy, después de jugar en EE. UU y Costa Rica, de perfilarse en Portugal, ahora llegó a la ‘Madre Patria’ con deseos de conquistarla. Firmó contrato a un año y con opción de compra con el club Alcorcón de la segunda división de España.

“Agradecido con Dios, primero las gracias a Él que hace todo posible, con mi empresario y mi familia también estoy agradecido”, son las primeras reacciones de Lorenzo Orellano al ver cristalizado su paso al balompié de España.

¿Ha realizado prácticas en su nuevo equipo?

“Aun no porque la temporada se está jugando, iniciamos el 3 de agosto las prácticas”.

¿Llegar a Europa no es fácil?

“No es fácil, pero nada es imposible, gracias a Dios. Ya estando acá se ve todo el esfuerzo que se ha hecho, que en su momento no se veía, pero ahora sí todo se ve recompensado”.

¿adaptarse rápido es fundamental para lograr el objetivo personal?

Trataré de adaptarme lo más rápido posible porque el fútbol acá es muy exigente en todos los aspectos; que Dios permita que podamos adaptarnos bien para poder rendir, estar a punto y estar en el primer equipo figurando”.

Antes de llegar a España ¿en dónde se encontraba?

Estaba en Costa Rica y luego hablé con mi empresario que ya era hora de dar el salto a Europa; primero fui a Portugal a adaptarme, pero al suceder esto de la pandemia, Alcorcón accedió para que viniera a jugar acá”.

¿Por qué cree que Alcorcón se fijó en usted; qué les llamó la atención para que lo contratarán?

Primeramente, digo que, me están viendo con los ojos de Dios. Dios es muy lindo; y Alcorcón está muy interesado en mí. Ya después viene el talento, ese don que también les gustó. Están muy interesados y eso me agrada.

Lorenzo, ¿usted se considera un milagro de Dios?

Sí, obviamente me considero un milagro porque, gracias a Dios, si nací así fue porque Él quiso que fuera así. Tengo palabras de agradecimiento porque a lo largo de mi carrera he vivido situaciones especiales y he tenido muchas oportunidades y su respaldo. Fui elegido para llevar su nombre”.