Lorenzo tomó una decisión con Yerry Mina y su ‘lesión’: es oficial

Llegó el mes de octubre con sorpresas dentro de la convocatoria de la Selección Colombia para las Eliminatorias. Néstor Lorenzo llamó un total de 29 jugadores para concentrar en busca de ganarle a la altura del Estadio Municipal El Alto a más de 4,000 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, antes de que se hicieran oficial los convocados, había más dudas que certezas en la defensa y en la delantera.

Por los lados de la zaga defensiva, Néstor Lorenzo sufrió más de la cuenta por la lesión grave de Yerson Mosquera de ligamento colateral y ligamento cruzado anterior que lo sacó de toda la temporada y, por consiguiente, de las Eliminatorias Sudamericanas. Además de Mosquera, el Genk de Bélgica confirmó la lesión de Carlos Cuesta por rotura fibrilar en el gemelo derecho y su ausencia será de tres semanas.

Vea también: Selección Colombia: el jugador que no estaba en los planes de nadie en la convocatoria

Además de los dos futbolistas en la zaga, se temía lo peor con el tema de Yerry Mina, pues el defensor tuvo que salir en el segundo tiempo en el juego entre Parma vs Cagliari en el que marcó un gol anulado y se lesionó. Afortunadamente, el problema muscular que sintió en el partido no lo va a complicar para poder actuar en la doble fecha de Eliminatorias.

En la delantera había preocupación con Rafael Santos Borré que finalmente no logró reponerse y no pudo ser convocado en la lista de Néstor Lorenzo. El argentino pierde a uno de sus referentes y a quien le ha depositado la confianza durante el proceso que suma en la Selección Colombia.

LA DECISIÓN DE NÉSTOR LORENZO CON YERRY MINA POR LAS ALARMAS

Tras los primeros exámenes realizados a Yerry Mina, no se evidenciaron ningunas lesiones de gravedad. La molestia muscular no fue dolor de cabeza para el Cagliari ni para la Selección Colombia. De hecho, aunque se especulaba que Mina podía estar descartado para las Eliminatorias de octubre, fue el mismo Néstor Lorenzo quien se encargó de cerrar las dudas con el zaguero ex Everton.

Le puede interesar: Convocatoria de la Selección Colombia para enfrentar a Bolivia y Chile

Néstor Lorenzo no dudó en convocar a Yerry Mina para enfrentar a Bolivia y a Chile el 10 y el 15 de octubre respectivamente. En ese orden de ideas, Lorenzo refuerza la zaga defensiva cuando parecía mermada por las lesiones que cayeron de manera consecutiva.

Todavía no es claro si Yerry Mina será titular por el excelente nivel de Dávinson Sánchez y de Jhon Janer Luucumí en Galatasaray y Bologna respectivamente. Mina llega a esta fecha después de pagar una jornada de sanción por acumulación de amarillas. Seguramente será alternativa como tabién Juan David Cabal y Willer Ditta.