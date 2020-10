Los 80 años de Pelé: datos, logros y anécdotas inolvidables

Hoy es un día muy especial para el mundo de futbol, ya que se festejan los 80 años de una figura del deporte rey. Su nombre es Edson Arantes do Nascimento más conocido como ‘Pelé’. Este exfutbolista brasileño ha roto cifras increíbles que después de 40 años de su retiro, aún no se han podido igualar.



Y es que Pelé, con tan solo 15 años de edad, lograba su debut soñado con el Santos de Brasil, puesto que anotaba lo que sería su primer gol de los más de mil que convirtió. Antonio Schank Filho, otro exfutbolista brasileño, logró recordar cómo fue el gol de 'O Rei'.



Según comenta Antonio -a la agencia EFE- fue a los 81 minutos del encuentro entre Santos y Corinthians cuando ‘Pelé’ "me regateó, superó a Zito, Dati y cuando el portero salió, le metió la pelota entre las piernas". Sin embargo, lo que nadie sabía es que a Edson Arantes le faltaban muchas redes que romper.

Vea también: "Pero sigue siendo el rey": Pelé cumple 80 años y el mundo del fútbol se rinde ante él

Pelé consiguió 1283 goles, aunque algunos dicen que fueron 1281 o 1282, no tiene mayor importancia, teniendo en cuenta que hasta la fecha no hay un futbolista que haya podido alcanzar esas cifras exorbitantes.

Sin embargo, no ha sido lo único que ostenta 'O Rei', ya que es el primer futbolista en tener en su palmarés tres campeonatos mundiales, el primero fue el de Suecia 58, luego Chile 62 y finalmente México 70. Cabe resaltar, que entre ese récord existe otro y es que en el mundial de Suecia logró ganarlo con tan solo 17 años de edad; de esta manera, se convirtió en el jugador más joven en hacerlo.

Otro récord con la selección ‘canarinha’ es que se convirtió en el jugador con más partidos oficiales y con un total de 95 goles, 77 de ellos en torneos oficiales.

Es importante recordar la anécdota que tuvo Edson Arantes do Nascimento en la capital colombiana, cuando el 17 de julio de 1968, Santos se enfrentó a la Selección Olímpica de Colombia y minutos después de haber iniciado el partido, el árbitro del encuentro, Guillermo Velásquez, expulsó a ‘Pelé’ debido a un mal lenguaje en contra de él. No obstante, por petición de los asistentes del encuentro, el brasileño debió regresar al terreno de juego a reanudar el compromiso que finalizó 4-2 a favor de Santos.



Le puede interesar: Pelé envió emotiva felicitación a Cristiano Ronaldo por su gol 100 con Portugal



El astro brasileño fue considerado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol como el mejor jugador del siglo XX por encima de Johan Cruyff. Asimismo, fue nombrado como el Atleta del Siglo por el Comité Olímpico Internacional.

Sin embargo, debido a la pandemia del Covid-19, Pelé debió permanecer aislado a las afueras de Sao Paulo en donde celebra con sus familiares los 80 años que han traído más alegrías que tristezas.

Finalmente, mediante un video el exfutbolista expresó que “en primer lugar tengo que agradecer a Dios por la salud de llegar hasta aquí, con esta edad y lúcido, no muy inteligente, pero lúcido", bromeó 'O Rei' en un vídeo enviado a sus seguidores.