"Los jugadores deben tener ciertas vacaciones, es por ley": Falcao apoya a Hernán Torres

El fútbol colombiano siempre ha tenido una organización muy cuestionable en temas de calendario. Las fechas son algo que genera opiniones divididas entre los directivos y los gremios de jugadores.

Constantemente los futbolistas reclaman por lo apretado de los calendarios y la excesiva cantidad de partidos que disputan en cada uno de los torneos. Situación que ha generado división y polémicas en el entorno del balompié nacional.

Una de las voces autorizadas del fútbol nacional ha salido a hablar sobre el tema en cuestión. Radamel Falcao García, histórico capitán de la Selección Colombia sentó su voz sobre el tema.

"Yo estoy de acuerdo con Hernán Torres, me parece que está en lo cierto. La gente a veces piensa que el ser jugador de fútbol solo es, quizás, entrenar una vez al día y ya, y jugar el partido, pero no, no es así. Esta es una carrera que requiere muchísimo trabajo, el fútbol es muy atlético", dijo el 'tigre' en dialogo con Caracol.

Y añadió: "Creo que, no sé si por ley, los jugadores deben tener una cierta cantidad de tiempo en vacaciones y pues yo veo que en Colombia es muy difícil, ¿no?".

Finalmente el delantero samario hizo énfasis en la poca distancia de tiempo entre un torneo y otro: "Es muy difícil para el futbolista que es campeón, empezar a la semana a entrenar porque ya tiene que competir, al final nunca te desconectas".

Esta reflexión del atacante del Rayo Vallecano es un mensaje directo hacia la Dimayor. Colombia es de los pocos países con un sistema de campeonato en dichas condiciones.