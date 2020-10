Los Países Bajos de Frank de Boer no arrancan en la Liga de las Naciones

La selección de Países Bajos no acaba de arrancar bajo la batuta de Frank de Boer, sustituto de Ronald Koeman tras fichar por el Barcelona, y fue incapaz de sacar la victoria en Zenica ante Bosnia Herzegovina (0-0), lo que le complica en su lucha con Italia por el liderato del grupo A1 de la Liga de Naciones, torneo en el que es la vigente subcampeona.



Tras la derrota en el amistoso del pasado miércoles ante México en el Johan Cruyff de Amsterdam (0-1) en el debut del exzaguero en el banquillo 'oranje', el estreno en partido oficial del técnico no ofreció un panorama muy distinto para los neerlandeses.



Pese a ser los dueños de la posesión, carecieron de fluidez y de acierto en el último pase ante el bien armado bloque de Dusan Bajevic. El duelo en la medular de los barcelonistas Miralem Pjanic y Frenkie de Jong lo ganó el bosnio, porque se jugó como quiso el equipo anfitrión del fortín de Zenica.



Bien pertrechado en su campo, el cuadro balcánico concedió el balón a los Países Bajos, que echó en falta a Memphis Depay, baja por sanción. Montó un entramado que funcionó a la perfección durante casi todo el encuentro, favorecido por las imprecisiones de la 'oranje', con lo que apenas le llegaron balones en condiciones al delantero del Sevilla Luuk de Jong.



Bajevic dio entrada a otra de las grandes figuras de Bosnia, el delantero Edin Dzeko a falta de media hora en lugar de un Milan Djuric que se había vaciado en un trabajo ímprobo y oscuro. Con los neerlandeses más volcados, comenzaron a aparecer más espacios a la contra y en una de ellas el atacante del Roma puso un balón a Pjanic que estuvo a punto de convertirse en gol de no haber surgido el meta del Valencia Jasper Cillessen.



No tuvo otra que arriesgar Países Bajos ante una Bosnia cada vez más desfondada pese a los cambios. Sin Pjanic, los balcánicos perdieron posicionamiento y control. La 'orange', con más espacios, comenzó a llegar en el último tramo como no había podido hasta entonces. Frenkie de Jong, en dos ocasiones, Luuk de Jong y Ryan Babel, que salió al final, rozaron el gol, pero el meta Ibrahim Sehic estuvo pletórico y deja con opciones a su equipo.