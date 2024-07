Luis Díaz le hace promesa a los hinchas de la Selección Colombia

La Selección Colombia brilló en la Copa América al llegar hasta el partido final, el cual perdió 0-1 ante Argentina. A pesar de que no demostró su mejor versión, uno de los jugadores más destacados del certamen fue el extremo de 27 años Luis Fernando Díaz.

El futbolista del registro del Liverpool sumó 512 minutos, que se reparten en los seis partidos y anotó dos goles. Adicionalmente, 'Lucho' recibió un premio a MVP de un compromiso.

Algunos días después de la derrota ante Argentina en la final, el mediocampista guajiro se pronunció a través de sus redes sociales, en donde dejó un sentido mensaje dirigido a la afición.

"Queridos colombianos, me tome unos días para procesar el dolor de perder esta final. Hoy quiero agradecerles a todos los que nos acompañaron durante la Copa América desde cada rincón del país, los banderazo en nuestros hoteles, sus mensajes en redes, el llenar los estadios, todo fue increíble", afirmó.

Seguidamente, Luis Díaz prometió que el grupo de jugadores no se va a "cansar de intentarlo", por lo que volverá a ilusionar a todo el país.

"Lastimosamente no pudimos darnos la alegría de ser campeones pero les aseguro que este grupo no se va a cansar de intentarlo y que volveremos a ilusionarnos. Estoy orgulloso de todo nuestro equipo, somos una familia y hemos dejado todo en la cancha por nuestra bandera. Por último, quiero decirles que la vida me ha enseñado a caer y levantarme, el dolor es un maestro que va forjando el carácter y moldeándonos para un futuro mejor. VIVA COLOMBIA 🇨🇴 volveremos…".