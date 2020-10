Manchester United, el próximo reto de James y Everton en la Carabao Cup

James Rodríguez sigue brillando con su nuevo equipo, Everton, en el pasado miércoles 30 de septiembre dio una nueva demostración de su talento en la victoria 4-1 sobre West Ham en encuentro que sentenció la clasificación de los 'toffes' a los cuartos de final de la Carabao Cup.

Tras completarse este jueves los partidos de octavos de final, se realizó el sorteo de la siguiente ronda en donde se conoció el próximo rival de James y Everton.

Le puede interesar: Arsenal tomó revancha contra Liverpool: penales y clasificación a cuartos de la Copa

Ahora, los dirigidos por Carlo Ancelotti deberán afrontar un duro reto ya que medirán fuerzas ante el histórico Manchester United.

Los 'red Devils' llegaron a los cuartos de final después de golear al Brighton & Hove Albion con marcador de 3-0 en condición de visitante. Este encuentro será programado para el 22 o 23 de diciembre,

🏆 | We will face Manchester United at home in the @Carabao_Cup quarter-finals!



Tie to be played 22/23 December. #CarabaoCup pic.twitter.com/OaR0ZiTXhC