"Mané me pide que no le pase el balón a Lewandowski": La divertida confesión de Muller

En medio de la previa del duelo entre Bayern Múnich y Barcelona por la segunda fecha de la UEFA Champions League, Thomas Muller aprovechó para hablar de sus sensaciones previas al duelo.

Para el referente del equipo teutón, e duelo ante los españoles será muy diferente al encuentro de la temporada anterior. El alemán habló en rueda de prensa y contó una divertida anécdota relacionada con Lewandowski

Sobre el regreso del delantero polaco: "Mané me ha estado diciendo en broma durante los últimos 10 días que tenga cuidado de no pasarle el balón accidentalmente a Lewandowski. Tenemos que jugar nuestro partido mañana y no centrarnos demasiado en Lewy".

La sensación de enfrentar a un excompañero: "Nuestra conexión en el campo se desarrolló a lo largo de los años. Pero ahora tenemos muchos jugadores flexibles en la delantera y no tenemos ese hombre fijo. Los rivales no saben quién es el punta fijo, pero tenemos que hacer que funcione".

Enfrentar al Barça: "Queremos ganar en los duelos y queremos estar activos cuando perdamos el balón. El partido estará abierto. En la Bundesliga jugamos recientemente contra oponentes que defendieron bien. Creo que mañana será un partido que a los aficionados neutrales les gustará".

La motivación en Champions: "Hay partidos que llaman más la atención, como los partidos de la CL en San Siro o contra el Barcelona. Es una motivación extra. Los atacantes pueden correr ese metro extra que no pueden hacer en la Bundesliga. A veces es así".

Duelo particular contra Barcelona: "Cuando los mejores equipos europeos se encuentran, todos están muy motivados. Por supuesto, somos conscientes de que el Barcelona tuvo un gran comienzo de temporada. Ya marcaron muchos goles. Me gustan. Vamos a empujar nuestros límites para ganar el partido".

El encuentro entre alemanes y españoles se jugará este martes. Bávaros y catalanes se han enfrentado en repetidas ocasiones en las últimas ediciones de la Champions.