Maturana dio la clave para que James triunfe en Rayo Vallecano como lo hace en selección

Maturana dio la clave del gran rendimiento de James en la Selección Colombia

El exseleccionador del combinado cafetero campeón de la Copa América de 2001 se encuentra en Bilbao para participar mañana miércoles en el coloquio posterior a la proyección de la película "Colombia: Camino a la gloria", de Luis Ara, dentro del 'Thinking Football Film Festival 2024', la muestra de cine, fútbol y sociedad organizada por la Fundación Athletic Club.



"Cuando a James a veces no le iba bien en sus equipos el técnico de la selección iba personalmente a conversar con él. Eso es una manera de entender la motivación porque la motivación a veces se confunde con la animación. Todos tenemos algo que nos mueve el piso, que nos hace ser mejores y eso no está los libros, hay que descubrirlo a partir del conocimiento del jugador", reflexiona."Las eliminatorias son un escenario fantástico para clasificar y armar tu equipo para el Mundial. El Mundial es dentro de dos años. ¿Estará James dentro de dos años? No sé sí su físico le va a durar porque la selección son 15-20 días y el club es todo el tiempo. Entonces si no estás en forma en un club difícilmente vas a estar en forma en una selección", añade el técnico.