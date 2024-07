Mayra Ramírez y un problema inesperado en Chelsea: habría descartes

Tras la temporada finalizada con el título del Chelsea, se despidieron grandes jugadoras del plantel como Fran Kirby y Maren Mjelde. La inglesa y la noruega pusieron punto final con las ‘Blues’ una vez quedaron campeonas de la liga local en un mano a mano que tuvieron con el Manchester City.

Además de las dos salidas, también se confirmó el cambio de directora técnica. Emma Hayes se despidió con destino de la selección femenina de Estados Unidos, mientras que Sonia Bompastor, ex entrenadora del Olympique de Lyon llegó al banquillo del Chelsea.

Vea también: Mayra Ramírez peligra en Chelsea: decisión aumentará la competencia

La nueva era con Sonia Bompastor como directora técnica arrancó con varias novedades y con la duda de la continuidad de Mayra Ramírez, especialmente por un principal problema que hay dentro de la plantilla. Chelsea se movió rápido y fichó a la defensora ex Barcelona, y ganadora del Premio The Best 2020, Lucy Bronze. Sin duda alguna, es un fichaje estelar para la próxima temporada en donde buscan respetar la corona y pelear por la Champions League.

PRIMER PROBLEMA PARA MAYRA RAMÍREZ EN LA NUEVA ERA DEL CHELSEA

Mayra Ramírez tiene un problema para ganarse la titularidad, pese a su buena temporada pasada. Todo se complica con el regreso de Sam Kerr, que vuelve de lesión tras no estar en el 2023, ni en la primera mitad del año. Habrá competencia en la delantera para la colombiana.

Le puede interesar: Mayra recibe noticia inesperada del Chelsea: ya es oficial

Sin embargo, la contratación de Lucy Bronze pone en problemas a varias jugadoras de la plantilla. Aunque no es por posición en el campo, dado que la inglesa es zaguera, mientras que la colombiana es delantera, el tema recae en el sobrecupo de jugadoras que hay dentro de la plantilla.

Con Lucy Bronze, ya son 41 jugadoras como parte del primer equipo, cuando en la temporada pasada tenían 33 futbolistas. Sin duda alguna, Sonia Bompastor tendrá que decidir varias salidas o préstamos para poder solventar la cantidad de jugadoras que hay dentro de la plantilla.